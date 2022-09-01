Протестующие заявляют, что когда-то они были незаконно арестованы ныне упраздненным Министерством национальной безопасности по ложным обвинениям и освобождены из-под стражи лишь после получения крупной суммы денег. Они потребовали возмещения причиненного им ущерба. Протестующие держали в руках плакаты со словами «Верните деньги, которые вы получили от наших семей», «Не сопротивляйтесь государству, верните наши деньги» и т.д.

Участники акции потребовали привлечения к ответственности Эльдара Махмудова, бывшего генпрокурора Закира Гаралова и его первого заместителя Рустама Усубова. По словам протестующих, большая часть денег, полученных от их близких, досталась указанным лицам.