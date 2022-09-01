Ильхам Алиев: «Азербайджан планирует удвоить экспорт природного газа в Европу» обновлено 13:32
«Стратегия Азербайджана в отношении энергетической безопасности разделена на несколько этапов. На первом этапе в течение трех лет после восстановления независимости, то есть в 1994 году, Азербайджан стал первой страной, пригласившей ведущие энергетические компании мира для сотрудничества в Каспийском море. Вскоре после этого мы стали страной-экспортером нефти на европейский рынок и в основном в Италию». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на тему «Роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности» на Международном форуме в итальянском Черноббио.
Отметив, что Азербайджан на протяжении многих лет является крупнейшим поставщиком нефти в Италию, глава государства сказал, что как страна, не имеющая выхода к открытому морю, Азербайджану нужны были экспортные трубопроводы.
«Мы проложили стратегические нефтепроводы в Турцию, расположенные в средиземноморском порту, и в черноморский порт в Грузии. Нам удалось изменить энергетическую карту Европы, диверсифицировав поставки энергии на мировой рынок», - сказал Ильхам Алиев.
Глава государства также подчеркнул, что вторым этапом энергетической стратегии Азербайджана стала разработка гигантских газовых месторождений.
«Доказанные запасы газа в Азербайджане составляют 2,6 триллиона кубометров. Азербайджан уже более десяти лет является надежным экспортером газа для соседних государств», - заявил президент.
По словам Ильхама Алиева, с момента запуска проекта TAP, который является основной и последней стадией Южного газового коридора, до сегодняшнего дня Азербайджан наряду с Турцией и Грузией стал экспортером природного газа в три европейские страны.
Глава государства отметил, что за прошедший период в Европу было экспортировано 13,5 млрд кубометров газа, из которых 11,7 млрд кубометров приходится на долю Италии.
«В этом году мы планируем еще больше увеличить объем газа и экспортировать на итальянский рынок около 10 миллиардов кубометров газа», - отметил президент Азербайджана.
Ильхам Алиев также заявил, что его визит в Италию стал очень успешным.
«Во время этого визита у меня были встречи с президентом и премьер-министром Италии. На этих встречах мы обсудили многие вопросы, связанные с тесным стратегическим партнерством между нашими странами», - заявил Ильхам Алиев, также напомнив о визите Серджо Маттареллы в Азербайджан в 2017 году.
«В ходе наших сегодняшних встреч мы обсудили новые и очень важные вопросы двусторонней повестки дня. В ходе переговоров мы обменялись мнениями не только по вопросам энергетики, экономического развития, но и коснулись вопросов в сфере образования», - добавил глава государства.
«В прошлом месяце между Азербайджаном и Европейским союзом был подписан «Меморандум о взаимопонимании в энергетической сфере». Я думаю, что подписание этого документа было очень важным шагом в направлении дальнейшего развития наших энергетических ресурсов», - подчеркнул Ильхам Алиев, добавив, что данный меморандум служит дорожной картой для дальнейшего сотрудничества в области энергетики.
«Исходя из этого документа, могу сказать, что мы планируем удвоить экспорт природного газа в Европу. Уверен, что мы сможем этого добиться», - сказал глава государства.
По словам Ильхам Алиева, после начала российско-украинской войны вопрос природного газа стал одним из главных на повестке дня Европы.
«Существует множество проектов, одним из которых является интерконнектор Греция-Болгария, строительство которого близко к завершению. Другой подобный проект трубопровода «Ионика-Адриатика», по которому азербайджанский газ будет транспортироваться в три балканские страны», - заявил президент.
Глава государства также отметил, что в последнее время в Азербайджан поступили официальные обращения от более чем 10 стран - Грузии, Турции, Италии, Болгарии и других - в связи либо с увеличением существующих поставок газа, либо с новым подключением к газоснабжению.
«Нам, безусловно, необходимо тесное сотрудничество и координация для удовлетворения растущих потребностей в энергии. С этой целью мы уже официально начали диалог с Европейским союзом. Этот диалог охватывает не только газовую сферу, но и другие сегменты энергетического рынка, в частности, сегменты электроэнергетики, а также водородной и зеленой энергетики», - сказал Ильхам Алиев.