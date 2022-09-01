13:06

«Стратегия Азербайджана в отношении энергетической безопасности разделена на несколько этапов. На первом этапе в течение трех лет после восстановления независимости, то есть в 1994 году, Азербайджан стал первой страной, пригласившей ведущие энергетические компании мира для сотрудничества в Каспийском море. Вскоре после этого мы стали страной-экспортером нефти на европейский рынок и в основном в Италию». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на тему «Роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности» на Международном форуме в итальянском Черноббио. Отметив, что Азербайджан на протяжении многих лет является крупнейшим поставщиком нефти в Италию, глава государства сказал, что как страна, не имеющая выхода к открытому морю, Азербайджану нужны были экспортные трубопроводы. «Мы проложили стратегические нефтепроводы в Турцию, расположенные в средиземноморском порту, и в черноморский порт в Грузии. Нам удалось изменить энергетическую карту Европы, диверсифицировав поставки энергии на мировой рынок», - сказал Ильхам Алиев. Глава государства также подчеркнул, что вторым этапом энергетической стратегии Азербайджана стала разработка гигантских газовых месторождений. «Доказанные запасы газа в Азербайджане составляют 2,6 триллиона кубометров. Азербайджан уже более десяти лет является надежным экспортером газа для соседних государств», - заявил президент.

По словам Ильхама Алиева, с момента запуска проекта TAP, который является основной и последней стадией Южного газового коридора, до сегодняшнего дня Азербайджан наряду с Турцией и Грузией стал экспортером природного газа в три европейские страны. Глава государства отметил, что за прошедший период в Европу было экспортировано 13,5 млрд кубометров газа, из которых 11,7 млрд кубометров приходится на долю Италии. «В этом году мы планируем еще больше увеличить объем газа и экспортировать на итальянский рынок около 10 миллиардов кубометров газа», - отметил президент Азербайджана. Ильхам Алиев также заявил, что его визит в Италию стал очень успешным. «Во время этого визита у меня были встречи с президентом и премьер-министром Италии. На этих встречах мы обсудили многие вопросы, связанные с тесным стратегическим партнерством между нашими странами», - заявил Ильхам Алиев, также напомнив о визите Серджо Маттареллы в Азербайджан в 2017 году. «В ходе наших сегодняшних встреч мы обсудили новые и очень важные вопросы двусторонней повестки дня. В ходе переговоров мы обменялись мнениями не только по вопросам энергетики, экономического развития, но и коснулись вопросов в сфере образования», - добавил глава государства.