В Баку женщина зарезала своего мужа

В Баку 35-летняя женщина убила своего мужа, нанеся ему многочисленные ножевые ранения. Об этом haqqin.az заявили в прокуратуре Хатаинского района столицы.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня, 2 сентября. В районную прокуратуру поступила информация об убийстве в своей квартире 48-летнего Нурани Галабейли. В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что Н.Галабейли был зарезан своей женой Афсаной Галабейли.

По данному факту в прокуратуре Хатаинского района возбуждено уголовное дело. А.Галабейли задержана в качестве подозреваемой, расследование продолжается.