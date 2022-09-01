Азербайджан и Казахстан проложат интернет через Каспий

Согласно информации ведомства, в рамках соглашения между правительствами Казахстана и Азербайджана планируется строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря.

Азербайджан и Казахстан проложат интернет через Каспийское море, заявили в Министерстве цифрового развития Казахстана.

Операторы-участники инвестируют в строительство ВОЛС собственные средства. Предварительная стоимость – $40 млн. Протяженность кабеля по дну моря составит около 380-400 км. Проектная емкость передачи данных составит не менее 4-6 Тбит/с.

С азербайджанской стороны оператором проекта является компания AzerTelecom. Проект предусматривает транзит интернет-трафика по территории Казахстана и по подводному кабелю до Азербайджана с дальнейшим выходом в Европу. Он будет способствовать усилению транзитного потенциала стран как за счет увеличения транзитных мощностей, так и за счет их диверсификации, а также создаст альтернативный маршрут транзита трафика.

Отметим, что данный проект цифровой инфраструктуры является частью масштабного проекта “Цифровой Шелковый путь” (Digital Silk Way), соединяющего Европу с Азией через Азербайджан, которая реализуется компанией AzerTelecom.

Компания AzerTelecom входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding.