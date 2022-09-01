МАГАТЭ оставит постоянных представителей на Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии оставит двух постоянных представителей-инспекторов на Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, пишут российские СМИ.

«Два человека останутся на ЗАЭС на постоянной основе. Мы это приветствуем, поскольку международное присутствие призвано развеять многочисленные спекуляции в отношении положения дел на ЗАЭС», - сказал Михаил Ульянов, комментируя ситуацию.

Он отметил, что специалисты будут выполнять технические задачи. Международная организация будет оценивать безопасность ядерного объекта, а также проводить инвентаризацию ядерного материала, который находится на станции.