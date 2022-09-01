Папа Римский: человечество переживает Третью мировую войну

Человечество переживает Третью мировую войну. Об этом 31 августа заявил Папа Римский Франциск, пишет Vatican News.

«Завтра вы вспомните годовщину (вторжение немецких войск в Польшу 1 сентября 1939 года - ред.) начала Второй мировой войны, которая так болезненно отразилась на польском народе. А сегодня мы переживаем Третью. Пусть память о прошлом опыте подтолкнет вас к культивированию мира в себе, в семье, в общественной и международной жизни», - сказал религиозный лидер.

Он отметил, что мировая война представляет собой непрерывные конфликты по всему миру.