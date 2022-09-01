Синоптики обещают до 37 градусов тепла

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове без осадков, ожидается юго-восточный ветер, сообщили в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Апшеронском полуострове составит ночью 20-25, днем - 33-38, в Баку ночью - 23-25, днем - 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 60-65 процентов, днем - 30-35 процентов.

Завтра в районах Азербайджана без осадков, ожидается восточный ветер.

 