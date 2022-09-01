Рекомендации врача пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями

В первую очередь, врач-эксперт рассказал, насколько пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями подвержены высокому риску заражения коронавирусной инфекцией: «Именно пациенты, страдающие ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, особенно в сочетании с сахарным диабетом, хронической сердечной недостаточностью относятся к группе высокого риска развития фатальных сердечно-сосудистых осложнений. Некоторые исследования показывают, что риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт или инсульт, остается высоким даже спустя некоторое время после выздоровления от инфекции SARS-CoV-2».

На вопрос, каков механизм поражения сердечно-сосудистой системы при COVID-19, Нагиев заметил, что «по мнению зарубежных специалистов, поражения сердечно-сосудистой системы не зависят ни от тяжести COVID-19, ни от сроков выздоровления. По данным российских кардиологов, каждый третий пациент, госпитализированный в кардиологическое отделение, получил проблемы с сердцем после ковида. При этом часто симптомы появляются спустя несколько месяцев после выздоровления. COVID-19 поражает как систему кроветворения, так и сердечно-сосудистую систему. Вирус очень токсичен относительно и самой сердечной мышцы. При коронавирусной инфекции часто возникает асептическое воспаление, связанное с воздействием токсинов, - миокардит. Он может быть очаговым, а может тотально поразить всю сердечную мышцу, и она перестанет справляться со своей насосной функцией. В итоге развивается сердечная недостаточность. Миокардит часто сопровождается нарушениями ритма, в частности, мерцательной аритмией, в редких случаях может спровоцировать развитие жизнеугрожающей желудочковой тахикардии, которая может привести к летальному исходу».

Рассказывая о постковидном синдроме, его признаках, распространенности и длительности, врач заметил, что «независимо от клинических проявлений в острый период болезни у многих людей примерно через 3 месяца после появления первых симптомов инфекции SARS-Cov-2 наблюдаются патологические симптомы, которые длятся не менее двух месяцев и не объясняются другим диагнозом. Наиболее частыми симптомами после перенесенной коронавирусной инфекции является усталость, утомляемость и кашель. При выполнении обычной физической нагрузки появляется истощение физических сил, отсутствует желание продолжать начатую деятельность из-за усталости. Эпидемиология постковидного синдрома изучена недостаточно, исследования продолжаются. Очевидно, что проявления этого синдрома встречаются часто. Исследователи, наблюдавшие людей, выздоровевших от коронавирусной инфекции, сообщали о том, что 20-65 процентов из них в течение 3-4 и более месяцев предъявляли жалобы, характерные для постковидного синдрома. Длительность симптомов колеблется от 1-2 месяцев до 1 года».

Чтобы лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями могли защитить себя от коронавируса, врач советует «пройти полный курс вакцинации от COVID-19. Помимо этого, использование медицинских защитных масок в местах скопления людей, регулярное проветривание помещений и соблюдение социальной дистанции предотвращают распространение воздушно-капельной инфекции. Пациентам с повышенным риском сердечного приступа (лица, страдающие диабетом, ожирением и гипертонией) желательно раз в три месяца проходить медосмотры и ни в коем случае не делать перерывов в приеме лекарственных препаратов, назначенных для контроля за указанными коморбидными состояниями. После выздоровления по возможности избегать стрессовых ситуаций, на 6 месяцев отказаться от приема кофеина, употребления табака, алкоголя и некоторых лекарств от кашля и простуды, отпускаемых без рецепта врача, которые могут повлиять на естественный ритм сердцебиения. Что касается профилактики, здоровый образ жизни очень важен. Он включает в себя регулярную физическую активность, коррекцию массы тела и ограничение продуктов, содержащих соль, сахар, крахмал (чипсы, сладкие газированные напитки, кондитерские и колбасные изделия)».