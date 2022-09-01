Лавров и Мирзоян обсудили договоренности по Карабаху

Главы МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в пятницу, 2 сентября, обсудили по телефону реализацию трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, России и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Как сообщает пресс-служба МИД России, стороны подробно обсудили ход и перспективы реализации договоренностей и условились продолжить контакты в ближайшее время.