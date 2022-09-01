Турция удвоит производство Bayraktar

Турецкий производитель ударных беспилотников Baykar Makina собрался более чем вдвое увеличить количество выпускаемых дронов Bayraktar TB2, получивших популярность после начала войны в Украине.

В разговоре с Anadolu гендиректор компании Халук Байрактар сообщил, что сейчас потенциал предприятия по производству этой модели ограничивается 200 единицами в год. В следующем году планируется увеличить это число до 500, а Bayraktar Akıncı — до 40.

«Мы пытаемся увеличить их производственные мощности, ежегодно делая огромные инвестиции. В последнее время наблюдается особенно большой спрос на экспорт», — сказал он.

По его словам, покупателями Bayraktar TB2 стали уже 24 страны, на экспорт приходится 98% доходов компании.