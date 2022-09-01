«Лицо кремлевской пропаганды»: Госдеп обвинили в попытке «очернить» Симоньян

Госдепартамент США пытается «очернить» российских журналистов за освещение международных событий, заявило посольство России в ответ на публикацию американского ведомства о главном редакторе RT как о пропагандистке Кремля, пишут российские СМИ.

«Данный материал - очередной пример остервенелых попыток очернить наших журналистов за правдивое освещение международных событий. То, что этим занялся Госдеп, - проявление трудноскрываемой ревности по поводу симпатии и доверия зарубежной общественности к работе российской прессы», - отметили в посольстве.

Российские дипломаты призвали США следовать принципам свободы слова, «перестать заниматься пропагандистскими кампаниями с априори ничтожными результатами».

31 августа на сайте Госдепа США появился материал о Маргарите Симоньян, где ее называют «лицом кремлевской пропаганды» и «лояльным пропагандистом» президента России Владимира Путина, а также обвинили в дезинформации.