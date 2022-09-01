Разведка Украины: Россия может привлечь к войне еще сотни тысяч военных

Россия может привлечь к боевым действиям в Украине еще до 350 тыс. военнослужащих. Такое заявление сделал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"В российской армии многие подразделения осуществляют только охрану и оборону объектов как на территории РФ, так и за ее пределами. Кроме того, Россия имеет мощный контингент в Сирии. Россия имеет разветвленную сеть военных баз на территории бывшего Советского Союза - это и Армения, и Таджикистан, контингент в Карабахе, контингент в Казахстане. Таким образом, если сложить это в единое, то получается 300-350 тысяч, которые Россия может применить в войне против Украины", – считает представитель военной разведки Украины.