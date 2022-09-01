Миру грозят массовые беспорядки. В зоне риска 101 страна
Из-за глобального роста цен, экономических потрясений и войны в Украине по всему миру резко вырос риск гражданских беспорядков. До конца года ожидаются общественные недовольства в 101 стране. Об этом сказано в отчете Verisk Maplecroft, пишет Bloomberg.
По данным организации, сейчас наблюдается самый большой риск беспорядков с 2016 года. Индекс получен из ряда опросов, оценивающих такие факторы, как инфляция, механизмы преодоления конфликтов и влияние беспорядков.
«Потенциал беспорядков растет в Европе, которая готовится к долгой зиме с перебоями в энергоснабжении, а также в развивающемся мире, где скачки цен на основные продукты питания вызвали опасения по поводу глобального продовольственного кризиса», - сказано в отчете.
Эксперты отметили, что в развитых странах могут участиться забастовки и демонстрации. «На развивающихся рынках наихудшие сценарии могут включать беспорядки, грабежи и даже попытки свергнуть правительство, отметила главный аналитик Verisk Maplecroft Химена Бланко.
По словам специалистов, напряженность можно снизить только за счет «значительного снижения» цен на продукты питания и энергоносители. Также могут помочь ликвидация последствий засухи и наводнений.