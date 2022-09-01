Миру грозят массовые беспорядки. В зоне риска 101 страна

Из-за глобального роста цен, экономических потрясений и войны в Украине по всему миру резко вырос риск гражданских беспорядков. До конца года ожидаются общественные недовольства в 101 стране. Об этом сказано в отчете Verisk Maplecroft, пишет Bloomberg.

По данным организации, сейчас наблюдается самый большой риск беспорядков с 2016 года. Индекс получен из ряда опросов, оценивающих такие факторы, как инфляция, механизмы преодоления конфликтов и влияние беспорядков.

«Потенциал беспорядков растет в Европе, которая готовится к долгой зиме с перебоями в энергоснабжении, а также в развивающемся мире, где скачки цен на основные продукты питания вызвали опасения по поводу глобального продовольственного кризиса», - сказано в отчете.