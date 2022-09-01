Макрон обещает не допустить победы России

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Франция будет и дальше оказывать Украине гуманитарную, экономическую и военную помощь и укреплять европейское единство для усиления давления на Россию и недопущения ее победы в этой стране, передает «Голос Америки».

«Мы не можем позволить России одержать военную победу в войне», – заявил Макрон, выступая перед французскими послами в Елисейском дворце.

Он поставил цель дать Украине возможность одержать военную победу или занять прочную позицию для достижения «мира путем переговоров». «Мы должны подготовиться к длительной войне», – сказал Макрон, добавив, что это повлечет эскалацию напряженности вокруг украинских АЭС.