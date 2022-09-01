Кремль назвал страны, которым Россия не будет продавать нефть

Россия не будет продавать нефть странам, которые введут "ценовой потолок" или присоединятся к нему. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

На брифинге он заявил, что анонсированное G7 введение потолка цен на российскую нефть "приведет к существенной дестабилизации нефтяных рынков". Поэтому среди получателей российской нефти не будет государств, которые присоединятся к потолку цен. Топливо пойдет на альтернативные направления, в страны, которые готовы покупать нефть на рыночных условиях, а таких, по мнению пресс-секретаря, гораздо больше.