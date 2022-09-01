МВД опровергает аресты за снос надписи «Бердзор»

МВД Азербайджана опровергло информацию о том, что граждане Эльнур Исаев и Джавид Гулиев были арестованы за снос вывески «Бердзор» на въезде в Лачин.

«Эльнур Исаев и Джавид Гулиев решением суда были приговорены к 10 суткам административного ареста за незаконное посещение освобожденных территорий и неподчинению законным требованиям полиции», - сказал журналистам начальник отдела по связям с общественностью МВД Эльшад Гаджиев.