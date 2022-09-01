Китайская система UnionPay ограничила работу с Россией

Китайская платежная система UnionPay ввела новые ограничения для работы с Россией. В частности, система не будет работать с банками, которые попали под западные санкции, сообщили российские СМИ.

В их терминалах не будут обслуживаться карты UnionPay, а также картами от китайской системы больше нельзя расплатиться в торговых точках, использующих POS-терминалы банков под санкциями.

«Да, действительно китайская платежная система UnionPay по своей инициативе ограничила партнерства с санкционными банками как в части эквайринга, так и в части эмиссии. В частности, только по устному уведомлению был отключен прием иностранных карт UnionPay», - рассказал источник на платежном рынке.

Эксперты говорят, что это могло произойти из-за страха вторичных санкций. До настоящего момента UnionPay оставалась единственной международной платежной системой, которая продолжает работу в России.