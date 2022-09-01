Отдел информации 15:14

Американский лоббист, исполнительный директор лоббистской компании Caspian Group Holding Роб Собхани в статье, опубликованной в газете The Washington Times, призвал президента Джозефа Байдена «без колебаний пригласить президента Азербайджана Ильхама Алиева в Белый дом». Собхани пишет, что, поскольку российский президент Владимир Путин использует газовые поставки в Европу в качестве оружия, президенту Байдену следует восстановить отношения с Азербайджаном, ключевой страной, обладающей богатыми углеводородными ресурсами Каспийского моря. По его мнению, чтобы «заложить фундамент глобальной энергетической безопасности», президент Байден должен в качестве первого шага немедленно пригласить лидера Азербайджана Ильхама Алиева посетить Белый дом.

«Прецедент такого взаимодействия между США и Азербайджаном действительно существует. Когда президент Билл Клинтон встретился с Гейдаром Алиевым, бывшим президентом Азербайджана, в Белом доме в 1997 году, он оказал полную дипломатическую, экономическую и политическую поддержку Америки Азербайджану в строительстве трубопровода Баку - Тбилиси - Джейхан. Эта историческая встреча закрепила общую цель США и Азербайджана по бесперебойной разведке, разработке и транспортировке каспийской нефти и газа на рынки Европы и других стран», - отмечает Собхани. По его словам, одна из основных причин, по которой президент Байден должен пригласить Алиева в Белый дом, - это демонстрация решимости США поддержать строительство Транскаспийского газопровода для экспорта туркменского газа в Европу через территорию Азербайджана. Туркменистан занимает четвертое место по объему запасов данного ресурса в мире, и если будет построен Транскаспийский газопровод, то можно будет транспортировать в Европу 140 миллиардов кубометров туркменского газа в год. Таким образом стабилизируется ситуация на мировых энергорынках и произойдет диверсификация поставок газа в Европу.

Другая причина, по словам Собхани, заключается в том, что встреча Алиева и Байдена подала бы «сильный сигнал» богатым энергоресурсами и «все еще уклоняющимся от путинской агрессии» президентам Туркменистана, Казахстана и Узбекистана, что Соединенные Штаты не только серьезно относятся к проекту Транскаспийского газопровода, но и могут продемонстрировать ему полную финансовую, дипломатическую и политическую поддержку. «Фактически во время их встречи президент Алиев, хорошо осведомленный о том, что беспокоит лидеров Туркменистана, Узбекистана и Казахстана в отношении России, может объяснить президенту Байдену, чего лидерам Центральной Азии ожидать от Вашингтона в отношении строительства Транскаспийского трубопровода. Президент Байден и его команда по национальной безопасности извлекли бы огромную пользу из этого», - пишет Собхани. По мнению американского лоббиста, еще одна важная причина, по которой встреча Байден-Алиев должна состояться, - это приверженность Вашингтона мирному урегулированию конфликта между Азербайджаном и Арменией. Теперь, когда Азербайджан освободил свои территории от армянской оккупации, президент Алиев ясно дал понять, что между двумя странами должно быть заключено прочное и постоянное мирное соглашение. Этот процесс может начаться во время американо-азербайджанского саммита, на котором может быть объявлено о «мирном трубопроводе» между Азербайджаном и бедной энергоресурсами Арменией. Такой «миропровод» позволит Армении отдалиться от России и больше не зависеть от Москвы в своих энергетических потребностях.