По поручению Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева принимаются меры по организации боевого дежурства в освобожденных районах.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, на высоком уровне организовано боевое дежурство на стратегически важной высоте Учдик, которая была взята под контроль в результате уточнений, проведенных подразделениями азербайджанской армии в Лачинском районе.

Здесь делается все необходимое для того, чтобы обеспечить образцовую службу личного состава днем и ночью, поддерживать боеспособность и боеготовность на неизменно высоком уровне.

Продолжаются комплексные мероприятия по всестороннему обеспечению частей, дислоцированных в освобожденных районах, и организации службы войск.