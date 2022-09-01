Азербайджан примет еще одно престижное мероприятие

С 5 по 7 сентября 2022 года в Азербайджане впервые пройдет мероприятие Международной конвенции по карантину и защите растений (МККЗР) по Европе и Центральной Азии. Организаторами мероприятия являются Региональный офис Программы ООН по продовольствию и сельскому хозяйству для Европы и Центральной Азии (FAO-REU), Европейская и Средиземноморская организация по карантину и защите растений (ЕОКЗР) и Агентство пищевой безопасности Азербайджана.

Мероприятие посвящено теме «Инновации в области здоровья растений для безопасности пищевых продуктов». Основная цель его проведения - анализ проектов международных стандартов по фитосанитарным мерам, формулирование и представление комментариев к ним, определение вопросов на 2023 год, повышение осведомленности о Международной конвенции по защите растений, обмен опытом на региональном уровне.