Азербайджан примет еще одно престижное мероприятие
С 5 по 7 сентября 2022 года в Азербайджане впервые пройдет мероприятие Международной конвенции по карантину и защите растений (МККЗР) по Европе и Центральной Азии. Организаторами мероприятия являются Региональный офис Программы ООН по продовольствию и сельскому хозяйству для Европы и Центральной Азии (FAO-REU), Европейская и Средиземноморская организация по карантину и защите растений (ЕОКЗР) и Агентство пищевой безопасности Азербайджана.
Мероприятие посвящено теме «Инновации в области здоровья растений для безопасности пищевых продуктов». Основная цель его проведения - анализ проектов международных стандартов по фитосанитарным мерам, формулирование и представление комментариев к ним, определение вопросов на 2023 год, повышение осведомленности о Международной конвенции по защите растений, обмен опытом на региональном уровне.
Всего в мероприятии примут участие 40 человек. Среди них секретарь МККЗР Усама Эль-Лисси, гендиректор ЕОКЗР Нико Хорн, представитель ФАО в Азербайджане Мелек Чакмак. Участники, которые не смогут приехать в Баку из-за ограничений на поездки, примут участие в мероприятии онлайн из Парижа.
Следует отметить, что Международная конвенция «О защите растений» была принята в 1951 году на VI конференции Продовольственной и сельскохозяйственной программы ООН в Риме. Азербайджан присоединился к этой конвенции с 14 марта 2000 года. Секретариат конвенции способствует обмену информацией между странами-членами в области защиты растительных ресурсов и обеспечения безопасной торговли. Члены секретариата также оказывают помощь в разработке и внедрении международных стандартов и участвуют в разрешении конфликтов между сторонами.