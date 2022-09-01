2 сентября произошел взрыв рядом с мечетью в афганском городе Герат. Погибли минимум 18 человек, в том числе известный проповедник Муджибур Рахман Ансари, выступавший за талибов. Еще 21 человек пострадал, сообщает Al Arabiya.

«Имам Муджибур Рахман Ансари, несколько его телохранителей и мирных жителей были убиты по пути в мечеть», - заявил представитель местной полиции Махмуд Расули.

Официальный представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид выразил «глубочайшие соболезнования» в связи с убийством проповедника и сказал, что напавшие на него будут наказаны.