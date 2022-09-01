Медведев резко ответил на заявление Евросоюза

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что ситуация с российским газом для ЕС может повторить ситуацию с нефтью. Об этом он написал в своем телеграм-канале, комментируя слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна ввести ограничения цен на трубопроводный газ из России. «Я твердо уверена, что настало время для установления ценового ограничения для трубопроводного российского газа, идущего в Европу», - сказала она. По ее словам, потолок цены может быть предложен на уровне руководства валютного блока. Это поможет «дать отпор попыткам президента России манипулировать европейским энергетическим рынком».

После этого последовал ответ Дмитрия Медведева: «Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет».