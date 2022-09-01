Эрдоган резко высказался о Греции

Действия Греции не могут оказать негативного воздействия на отношения Турции и НАТО. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Anadolu.

Турецкий лидер заявил, что ценность Греции в рамках НАТО невелика. «Вместе с тем, если есть Турция, то силен и блок НАТО. Негативное восприятие, которое пытается сформировать греческая сторона в НАТО, не ослабит отношений Анкары с альянсом», - сказал президент в беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле.