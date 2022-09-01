Россия потребовала у Ирана убрать свои базы из Сирии?

Россия потребовала от Ирана убрать свои военные базы в Центральной и Западной Сирии. Об этом в пятницу, 2 сентября, пишут израильские СМИ со ссылкой на выходящую в Лондоне на арабском языке газету Asharq Al-Awsat.

Согласно сообщению газеты, российская сторона озвучила это на встрече в провинции Хама, на которой присутствовали три высокопоставленных офицера российской армии и их иранские коллеги. В публикации отмечается, что российские представители, аргументируя требование об эвакуации иранских баз, в частности, заявили, что присутствие таковых вблизи расположения 49-го полка сирийской армии подвергает его опасности. А это подразделение имеет ключевое значение и для российской стороны.

Газета также пишет, что россияне потребовали устранить еще один иранский военный объект в районе Аль-Хамидия к югу от Тартуса - второго по величине портового города в Сирии (после Латакии).

Asharq Al-Awsat отмечает, что Россия, занятая войной в Украине, хотела бы сохранить стабильность на западе Сирии, лишив израильтян оправданий или предлогов для продолжения ударов по этой территории. Газета также замечает, что Иран использовал названные выше объекты для производства и разработки оружия, в том числе ракет малой дальности.