Зеленский: ключевого элемента для переговоров с Россией нет

"Ключевое, я думаю, как вы сказали, если такой момент существует. Сегодня он, к сожалению, не существует и не существовал долгие годы до этого, потому что агрессия России началась не вчера и даже не 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение Российской Федерации...", - сказал Зеленский, слова которого приводят украинские СМИ.

В настоящее время нет ключевого элемента для переговоров с Россией. Так сказал президент Украины Владимир Зеленский в выступлении-видеообращении во время международного экономического форума "Амброзетти", отвечая на вопрос о возможности переговоров с Россией.

Зеленский отметил, что украинский народ затормозил наступление России в Украине. По его словам, в этом важной была поддержка западных партнеров. "Мы разбили их планы на сегодня, тем не менее - это война, которой мы точно не хотим, ибо вся война, все происходит только на нашей территории, люди гибнут, наши граждане здесь и российские военные, которых отправили на смерть", - сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что для переговоров у россиян должно быть "желание номер один" - не захватывать территории. "Второй пункт - это желание мира, большинство стран в Европе сегодня поддерживают Украину, но нужно объединенное желание", - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что введение санкций против России требует общих подходов. Он поблагодарил за поддержку таких санкций, но подчеркнул, что некоторые компании стран, поддержавших санкции, находили пути для России как обходить санкции.

"Во всем мире есть те или иные государства, те или иные лидеры - одной рукой жмут руку нам, а другой рукой хотят приблизить к себе бизнес-партнеров президента Путина", - сказал Зеленский.

По его словам, русские люди должны осознать, что они виноваты и что эта война страшна, и что нет другой альтернативы - русские войска должны уйти с чужой земли.