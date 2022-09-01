Samsung объявил о старте продаж новых девайсов: с подарками до 9 сентября

Учитывая большой спрос, Samsung Azerbaijan объявляет о продлении «подарочного набора» для тех, кто приобретет новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4. Как сообщили в компании, интерес пользователей к девайсам, которые были представлены всему миру 10 августа, превзошел ожидания, и именно по этой причине каждый, кто приобретет новые девайсы до 9 сентября в любом из магазинов-дистрибьюторов Samsung в Азербайджане, получит в подарок Galaxy Watch4 и гарантию Samsung Care+.

Galaxy Z Flip4 будет доступен в Азербайджане в четырех цветах (фиолетовый, розово-золотой, синий и графитовый), его стоимость составляет 2 499 манатов, в то время как Galaxy Z Fold4 предлагается в трех вариациях (бежевый, темно-синий и черный), а стоит 4 199 манатов.

Galaxy Z Fold4: работать на ходу теперь еще удобнее

Помимо всех основных преимуществ, которые новые модели предоставляют пользователям, есть и некоторые другие функционалы, стоящие отдельного внимания. Например, вместе с новым Galaxy Z Fold4 теперь можно делать больше дел, как говорится, на ходу. Новая панель задач схожа с расположением на ноутбуках или персональных компьютерах, что обеспечивает более быстрый и удобный доступ к недавно открытым приложениям. Полноэкранные приложения могут превращаться во всплывающие окна либо могут быть разделены пополам, что дает больше возможностей для многозадачности. Функция drag-and-drop позволяет пользователям быстро копировать и вставлять ссылки, фотографии, тексты и многое другое из одного приложения в другое.

Партнерство Samsung с Google и Microsoft вывела многозадачность на новый уровень. С помощью Google Meet пользователи теперь могут общаться с большим количеством людей, занимаясь любимыми делами совместно, например смотреть видео на YouTube или играть в мобильные игры во время видеозвонка. Полный пакет Microsoft Office и Outlook используют преимущества гибкого дисплея, предоставляя больше информации на экране и ускоряя взаимодействие с контентом. Многозадачность дополняется функцией S Pen, позволяющей рисовать и делать заметки на ходу, при этом перо можно удобно хранить в специальном отсеке в чехле Standing Cover.