Арестован еще один командующий армией карабахских сепаратистов тот самый Джалал Арутюнян
Следственный комитет Армении продолжает аресты бывших руководителей армии карабахских сепаратистов.
Как сообщает близкий к правительству Пашиняна телеграм-канал «Баграмян26», Следственный комитет Армении предъявил обвинение бывшему командующему карабахских сепаратистов Джалалу Арутюняну. Сообщается о приостановке его полномочий.
Напомним, 27 октября 2020 года в результате уникальной спецоперации, проведенной совместно Минобороны Азербайджана со спецслужбами страны, благодаря точечному удару из тактического средневысотного БПЛА ВС Азербайджана подорвали машину Джалала Арутюняна. Армянский генерал получил тяжелое ранение.
После этого вместо Джалала Арутюняна командовать армией карабахских сепаратистов был назначен Микаэл Арзуманян, которого арестовали несколькими днями ранее. Арзуманяна в числе прочего обвиняют в сдаче города Шуша.