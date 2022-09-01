Несколько человек умерли от загадочной пневмонии
В Аргентине из-за двусторонней пневмонии неизвестного типа скончался третий пациент. Врачи не могут определить происхождение заболевания, сообщает телеканал Todo Noticias.
Медики утверждают, что "нулевым пациентом" стала умершая в медицинском центре провинции Тукуман 70-летняя женщина.
Первый заболевший с тяжелым поражением легких поступил в медцентр в конце июля 2022 года. Потом в течение четырех дней с такими же симптомами слегли пять медиков из больницы. Всего заразилось 9 человек. Их протестировали на коронавирус, грипп, простуду типа A и B, хантавирус и еще 25 видов бактерий. Все анализы были отрицательные.
Сейчас медицинский центр, где обнаружен очаг заражения, изолирован. Отслеживаются контакты больных.