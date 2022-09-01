Ильхам Алиев: Азербайджан никогда не подстраивался под политику своих больших соседей

Азербайджан никогда не подстраивался под политику своих больших соседей, у страны всегда была своя политика, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы никогда не приспосабливались под политику наших больших соседей. У нас всегда была своя политика, которая формировалась на принципах международного права, справедливости, решениях и документах международных организаций, а также мудрости. Именно поэтому я думаю, что мы успешны», - сказал Ильхам Алиев, отвечая на вопросы в пятницу на 48-м международном форуме Черноббио в Италии.

Глава государства отметил, что «Азербайджан обладает устойчивой политической позицией, стабильной экономикой».

«Чтобы стать независимыми, мы инвестировали в экономику, иначе мы бы чувствовали себя зависимыми. Азербайджан был частью империй, мы были частью Советского Союза. Уже более 30 лет наши люди независимы, и мы хотим всегда жить независимо. Для этого мы должны быть сильными. У нас должны быть хорошие друзья», - добавил президент Азербайджана.