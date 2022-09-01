Мустафаев обсудил с Мусави совместные азербайджано-иранские проекты
Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев в пятницу провел встречу с послом Ирана в Баку Сеидом Аббасом Мусави, стороны обсудили перспективы реализации совместных проектов.
В пресс-службе Кабинета Министров сообщили, что на встрече были обсуждены вопросы экономических связей и сотрудничества между двумя странами. Была подчеркнута важность дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, а также продолжения реализации совместных проектов.