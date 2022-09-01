«Большая семерка» договорилась: потолку цен для России быть

Главы министерств финансов G7 согласились ввести «потолок цен» для российской нефти и сейчас обсуждают введение аналогичного «потолка» для газа из России, сообщает Sky News.

Теперь со стороны «Большой семерки» для цены российской нефти будет введен «ценовой потолок», дороже которого закупка производиться не будет. Страны пока не договорились, каким именно он будет. Для ряда «уязвимых стран» разработают специальные механизмы, чтобы они сохранили доступ к российским энергоресурсам.

Для принуждения к сохранению эмбарго страны G7 запретят страхование и финансирование для желающих перевозить сырье из России по ценам, превышающим установленный уровень. «Мы подтверждаем наше совместное политическое намерение утвердить и реализовать полноценный запрет на услуги, которые обеспечивают морскую транспортировку по всему миру нефти, а также нефтепродуктов российского происхождения. Предоставление таких услуг будет разрешено только в том случае, если нефть и нефтепродукты приобретаются по цене или ниже цены, определенной широкой коалицией стран, которые участвуют в механизме ограничения цены и реализуют его», - сказано в заявлении коалиции.