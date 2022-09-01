Айдын Керимов, автор haqqin.az 22:15

Российские СМИ сообщают, что на телефон доверия московских силовиков позвонил неизвестный и рассказал, что у него есть просьба к сотрудникам. Якобы он планирует нападение на главу RT. Мужчина попросил полицейских не защищать Маргариту Симоньян от покушения. Марго Симоньян по-человечески обидно. В апреле нынешнего года российские спецслужбы «раскрыли» покушение на телеведущего Владимира Соловьева. Правда, сделали это максимально кустарно, на каком-то совершенно «деревенском» уровне – и с поддельными украинскими паспортами, и с пластиковыми бутылками с зажигательной смесью, но официально это было представлено именно как «попытка покушения».

Спустя несколько месяцев, в августе, погибла Дарья Дугина, в смерти которой буквально через два дня обвинили все те же украинские спецслужбы, и из которой российская пропаганда, включая ту же Симоньян, спешно начала «лепить» образ великомученицы путинского «русского мира». Причем, при полном согласии ее отца, grand-papa русского евразийства Александра Дугина, который сейчас делает все для личной капитализации памяти и культа «великомученицы за русский мир» Дарьи. И где в этом ряду Марго Симоньян? А вот нигде. Никто на нее не покушается, никому она не интересна. Тем более, что после феерического провала в западных странах, откуда этот «мрачный гений российской пропаганды» даже не удосужилась вывести активы вверенной ей RT, в Кремле усомнились в ее организаторских способностях. Ну, собственно, как усомнились – не снимать же ее с должности за многомиллионные долларовые убытки, пусть внутри России буйствует. Словом, Марго внезапно оказалась в подвешенном состоянии – ей вроде и в России, помня о многочисленных заслугах, открыли все двери. А осадочек-то все одно остался – российская пропаганда за рубежом, эффективностью которой она неимоверно гордилась, была признана в Кремле неэффективной. Что, как понимаете, для Марго – нож острый. Нужно срочно повышать свой статус.

К тому же и повод подоспел: Госдепартамент США 31 августа опубликовал материал о главном редакторе RT как о пропагандистке Кремля. Тут-то все и закрутилось. Вначале выступило российское посольство в США. Выступило с заявлением, читая которое, не знаешь, то ли смеяться, то ли плакать. Судите сами: «Данный материал — очередной пример остервенелых попыток очернить наших журналистов за правдивое освещение международных событий. То, что этим занялся Госдеп, — проявление трудноскрываемой ревности по поводу симпатии и доверия зарубежной общественности к работе российской прессы». И это они пишут на полном серьезе, пишут в США, где сотрудников Марго Симоньян неоднократно ловили на грубейших фейках. Логика всегда была «сильной» стороной «ведьмы и краснодарской хабалки» российской пропаганды. Поэтому, как только появилась публикация Госдепа, Марго Симоньян вместе со своим супругом Кеосаяном начала срочно думать – а как это капитализировать? И придумали – тут же запустили утку о том, что на Марго готовится покушение. Правда, на вменяемую версию их не хватило, а потому достоянием российских СМИ стала какая-то шизофреническая версия о звонке анонима, который еще не решил, как расправиться со звездой российской пропаганды – то ли взорвать ее, то ли нанять бездомного, который должен задушить журналистку. Но, главное, что-то с ней сделать.