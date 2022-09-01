Маргарите Симоньян «лавры» Дарьи Дугиной спать не дают утром - в газете, вечером - в куплете

Айдын Керимов, автор haqqin.az

Российские СМИ сообщают, что на телефон доверия московских силовиков позвонил неизвестный и рассказал, что у него есть просьба к сотрудникам. Якобы он планирует нападение на главу RT. Мужчина попросил полицейских не защищать Маргариту Симоньян от покушения.

Марго Симоньян по-человечески обидно. В апреле нынешнего года российские спецслужбы «раскрыли» покушение на телеведущего Владимира Соловьева. Правда, сделали это максимально кустарно, на каком-то совершенно «деревенском» уровне – и с поддельными украинскими паспортами, и с пластиковыми бутылками с зажигательной смесью, но официально это было представлено именно как «попытка покушения».

Из Дарьи Дугиной российская пропаганда, включая ту же Симоньян, спешно начала «лепить» образ великомученицы путинского «русского мира»

Спустя несколько месяцев, в августе, погибла Дарья Дугина, в смерти которой буквально через два дня обвинили все те же украинские спецслужбы, и из которой российская пропаганда, включая ту же Симоньян, спешно начала «лепить» образ великомученицы путинского «русского мира». Причем, при полном согласии ее отца, grand-papa русского евразийства Александра Дугина, который сейчас делает все для личной капитализации памяти и культа «великомученицы за русский мир» Дарьи.

И где в этом ряду Марго Симоньян? А вот нигде. Никто на нее не покушается, никому она не интересна. Тем более, что после феерического провала в западных странах, откуда этот «мрачный гений российской пропаганды» даже не удосужилась вывести активы вверенной ей RT, в Кремле усомнились в ее организаторских способностях. Ну, собственно, как усомнились – не снимать же ее с должности за многомиллионные долларовые убытки, пусть внутри России буйствует.

Словом, Марго внезапно оказалась в подвешенном состоянии – ей вроде и в России, помня о многочисленных заслугах, открыли все двери. А осадочек-то все одно остался – российская пропаганда за рубежом, эффективностью которой она неимоверно гордилась, была признана в Кремле неэффективной. Что, как понимаете, для Марго – нож острый. Нужно срочно повышать свой статус.

Все закрутилось после доклада Госдепа США о главном редакторе RT как о пропагандистке Кремля

К тому же и повод подоспел: Госдепартамент США 31 августа опубликовал материал о главном редакторе RT как о пропагандистке Кремля. Тут-то все и закрутилось. Вначале выступило российское посольство в США. Выступило с заявлением, читая которое, не знаешь, то ли смеяться, то ли плакать. Судите сами: «Данный материал — очередной пример остервенелых попыток очернить наших журналистов за правдивое освещение международных событий. То, что этим занялся Госдеп, — проявление трудноскрываемой ревности по поводу симпатии и доверия зарубежной общественности к работе российской прессы». И это они пишут на полном серьезе, пишут в США, где сотрудников Марго Симоньян неоднократно ловили на грубейших фейках.

Логика всегда была «сильной» стороной «ведьмы и краснодарской хабалки» российской пропаганды. Поэтому, как только появилась публикация Госдепа, Марго Симоньян вместе со своим супругом Кеосаяном начала срочно думать – а как это капитализировать? И придумали – тут же запустили утку о том, что на Марго готовится покушение.

Правда, на вменяемую версию их не хватило, а потому достоянием российских СМИ стала какая-то шизофреническая версия о звонке анонима, который еще не решил, как расправиться со звездой российской пропаганды – то ли взорвать ее, то ли нанять бездомного, который должен задушить журналистку. Но, главное, что-то с ней сделать.

Как только появилась публикация Госдепа, Симоньян вместе со своим супругом Кеосаяном начала срочно думать – а как это капитализировать?

В российских спецслужбах этот бред немедленно приняли к производству. Как сообщается, сотрудники полиции в экстренном порядке проводят проверку и разыскивают автора обращения. Марго тоже цветет и пахнет, дескать, я тоже в ликвидационном списке коварного Запада и его украинских наймитов. Словом, увеличьте мне охрану, вдобавок к той, которая была назначена в 2014 году. И относитесь соответственно, как я есть важная цель для «нацистов и наркоманов из Киева».

Не удивлюсь, если в телеящике вскоре будут писать: Маргарита Симоньян, главный редактор RT и жертва покушения украинских спецслужб. Вполне в текущем российском тренде - повысить значимость истеричных и низкосортных пропагандистов, рейтинги и репутация которых и так оставляют желать лучшего. Топорно, цинично – но российская пропаганда, ярким представителем которой является краснодарская хабалка Симоньян, по-другому не умеет.

Куда более правдоподобно выглядела бы информация о попытке убийства высокопоставленных представителей силовых структур РФ, спецслужб, политиков. Или, в крайнем случае, лиц, занимающих высокие должности в областных или городских администрациях. Правдоподобно выглядели бы даже те вбросы про угрозу стратегически важной инфраструктуре или общественным местам с наиболее высокой концентрацией мирных граждан. Но у российской пропагандонии сейчас сугубо шкурные интересы.