Токаев уволил скандального министра
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прекратил полномочия министра информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова и назначил его директором республиканского государственного учреждения «Служба центральных коммуникаций», передают казахстанские СМИ.
Умаров был министром с 11 января, до этого работал заместителем министра. Он известен своими антироссийскими высказываниями.
В частности, как писали СМИ, он под псевдонимом Аскар Кумыран в соцсетях называл русских «навязанной диаспорой» и писал, что «когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?». Позднее он назвал свои высказывания «давно истлевшим виртуальным мусором» и признался в том, что уважает Россию и тесно связан с русской культурой.