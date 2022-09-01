Большой миллиард на смуту в маленьком Карабахе

Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 18:11

Как уже сообщал вчера haqqin.az, олигарх-миллиардер армянского происхождения Рубен Варданян отказался от российского гражданства и заявил, что переезжает на постоянное жительство в Карабах, то есть, на находящуюся под контролем российских миротворцев азербайджанскую территорию, где он намерен основать «Фонд безопасности и развития Арцаха», чтобы воспрепятствовать «постепенному вытеснению» армян и «бороться за Арцах».

Представляя свою инициативу как гуманитарную миссию, Варданян, в то же время, вносит собственные «коррективы» по поводу политического диалога между Баку и Ереваном, настаивая на том, что ключевую роль в переговорах по Карабаху должна играть Минская группа ОБСЕ и три ее сопредседателя – Россия, Франция, США. Единственный миллиардер в Карабахе Совершенно очевидно, что за неожиданным решением армянского миллиардера сменить респектабельный офис в одном из небоскребов Москва-сити на захолустье в Карабахе стоит нечто больше, чем переживания за судьбу соотечественников. Рубен Варданян – это бизнес-политический проект с ресурсом в миллиард или даже больше долларов, рассчитанный на подрыв мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. С учетом той нищеты и безнадеги, в которых погрязли живущие в Карабахе армяне, денег у Варданяна (не говоря уже о его московских покровителях) вполне достаточно, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе и подорвать мирную жизнь как в тех населенных пунктах Азербайджана, где проживают армяне, так и на других освобожденных от оккупации территориях. Еще до 44-дневной войны Рубен Варданян был известен тесными связями с некогда могущественным карабахским кланом, правившим Арменией на протяжении двух десятков лет. Таким образом, «проект Варданян» — это не только очередная попытка лидеров этого клана, Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, вернуть утраченные позиции, но и, по существу, последний шанс армянской диаспоры сохранить под контролем Армении регион компактного проживания армян в Азербайджане.

Посредством России армянская диаспора фактически хочет создать на территории Азербайджана новый финансовый и политический центр, через который будет устраивать антиазербайджанские провокации и разворачивать новые международные кампании по дискредитации внешней и внутренней политики Баку. Доллары вместо неработающих мифов Как известно, в ходе 44-дневной войны Азербайджан разгромил не только армянскую армию, но и мощную пропагандистскую машину Армении, которая за тридцать лет оккупации активно распространяла мифы об исключительности, непобедимости и гуманизме всеми гонимой и неприкаянной армянской нации. Собственно, именно эти пропагандистские клише, в которых не было и тени гуманизма, подпитывали армянский сепаратизм в Карабахе, который погрузил регион Южного Кавказа в мрачные десятилетия вражды, страданий и кровопролития. Во имя призрачной мечты о «втором армянском государстве», которую диаспора втемяшивала в крестьянские головы карабахских армян, последние были готовы терпеть изоляцию, лишения и нищету. Но после сокрушительного поражения во Второй карабахской войне наступила пора отрезвления. Настрой армянского общества стал меняться, начали звучать трезвые голоса о необходимости мирной жизни, появились сообщения, что армяне обратились к азербайджанским строителям в Карабахе с просьбами о трудоустройстве. Как говорят в таких случаях политтехнологи, «холодильник победил телевизор», пропаганда уступила место трезвому прагматизму.

Именно в этот момент армянская диаспора, судя о всему, поняла, что там, где перестает работать идеология, надо задействовать деньги. Причем, большие. Непростая фигура Варданяна Так в Карабахе появился Рубен Варданян – очень непростая фигура в российском бизнесе. Выпускнику ереванской школы удалось с отличием закончить экономический факультет МГУ, а в первые после развала СССР годы возглавить некогда крупнейшую инвестиционную компанию России – «Тройка диалог». Но, как это часто бывает, там, где крутятся большие деньги, обязательно присутствует криминал. Вместе со своей структурой выпускник МГУ занимался вовсе не становлением рыночной экономики на руинах СССР, а банальным отмыванием денег и выводом из России миллиардов долларов. Масштаб махинаций Варданяна был настолько серьезным, что о его мошеннических схемах знали далеко за пределами России. Так, в Германии продолжаются следственные мероприятия по уже вскрытой схеме «Тройка ландромат», в рамках которых Федеральное управление уголовной полиции и прокуратура Франкфурта-на-Майне провели ряд обысков в нескольких федеральных землях. В ходе расследования был задержан 57-летний подозреваемый, обвиненный во вбросе в экономику Германии денег, полученных от преступной деятельности. Деньги эти шли через так называемую «Тройку ландромат» - преступную схему, названную так в честь инвестиционной компании Рубена Варданяна «Тройка диалог».