Большой миллиард на смуту в маленьком Карабахе
Как уже сообщал вчера haqqin.az, олигарх-миллиардер армянского происхождения Рубен Варданян отказался от российского гражданства и заявил, что переезжает на постоянное жительство в Карабах, то есть, на находящуюся под контролем российских миротворцев азербайджанскую территорию, где он намерен основать «Фонд безопасности и развития Арцаха», чтобы воспрепятствовать «постепенному вытеснению» армян и «бороться за Арцах».
Представляя свою инициативу как гуманитарную миссию, Варданян, в то же время, вносит собственные «коррективы» по поводу политического диалога между Баку и Ереваном, настаивая на том, что ключевую роль в переговорах по Карабаху должна играть Минская группа ОБСЕ и три ее сопредседателя – Россия, Франция, США.
Единственный миллиардер в Карабахе
Совершенно очевидно, что за неожиданным решением армянского миллиардера сменить респектабельный офис в одном из небоскребов Москва-сити на захолустье в Карабахе стоит нечто больше, чем переживания за судьбу соотечественников.
Рубен Варданян – это бизнес-политический проект с ресурсом в миллиард или даже больше долларов, рассчитанный на подрыв мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. С учетом той нищеты и безнадеги, в которых погрязли живущие в Карабахе армяне, денег у Варданяна (не говоря уже о его московских покровителях) вполне достаточно, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе и подорвать мирную жизнь как в тех населенных пунктах Азербайджана, где проживают армяне, так и на других освобожденных от оккупации территориях.
Еще до 44-дневной войны Рубен Варданян был известен тесными связями с некогда могущественным карабахским кланом, правившим Арменией на протяжении двух десятков лет. Таким образом, «проект Варданян» — это не только очередная попытка лидеров этого клана, Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, вернуть утраченные позиции, но и, по существу, последний шанс армянской диаспоры сохранить под контролем Армении регион компактного проживания армян в Азербайджане.
Посредством России армянская диаспора фактически хочет создать на территории Азербайджана новый финансовый и политический центр, через который будет устраивать антиазербайджанские провокации и разворачивать новые международные кампании по дискредитации внешней и внутренней политики Баку.
Доллары вместо неработающих мифов
Как известно, в ходе 44-дневной войны Азербайджан разгромил не только армянскую армию, но и мощную пропагандистскую машину Армении, которая за тридцать лет оккупации активно распространяла мифы об исключительности, непобедимости и гуманизме всеми гонимой и неприкаянной армянской нации. Собственно, именно эти пропагандистские клише, в которых не было и тени гуманизма, подпитывали армянский сепаратизм в Карабахе, который погрузил регион Южного Кавказа в мрачные десятилетия вражды, страданий и кровопролития.
Во имя призрачной мечты о «втором армянском государстве», которую диаспора втемяшивала в крестьянские головы карабахских армян, последние были готовы терпеть изоляцию, лишения и нищету.
Но после сокрушительного поражения во Второй карабахской войне наступила пора отрезвления. Настрой армянского общества стал меняться, начали звучать трезвые голоса о необходимости мирной жизни, появились сообщения, что армяне обратились к азербайджанским строителям в Карабахе с просьбами о трудоустройстве. Как говорят в таких случаях политтехнологи, «холодильник победил телевизор», пропаганда уступила место трезвому прагматизму.
Именно в этот момент армянская диаспора, судя о всему, поняла, что там, где перестает работать идеология, надо задействовать деньги. Причем, большие.
Непростая фигура Варданяна
Так в Карабахе появился Рубен Варданян – очень непростая фигура в российском бизнесе.
Выпускнику ереванской школы удалось с отличием закончить экономический факультет МГУ, а в первые после развала СССР годы возглавить некогда крупнейшую инвестиционную компанию России – «Тройка диалог». Но, как это часто бывает, там, где крутятся большие деньги, обязательно присутствует криминал.
Вместе со своей структурой выпускник МГУ занимался вовсе не становлением рыночной экономики на руинах СССР, а банальным отмыванием денег и выводом из России миллиардов долларов. Масштаб махинаций Варданяна был настолько серьезным, что о его мошеннических схемах знали далеко за пределами России.
Так, в Германии продолжаются следственные мероприятия по уже вскрытой схеме «Тройка ландромат», в рамках которых Федеральное управление уголовной полиции и прокуратура Франкфурта-на-Майне провели ряд обысков в нескольких федеральных землях. В ходе расследования был задержан 57-летний подозреваемый, обвиненный во вбросе в экономику Германии денег, полученных от преступной деятельности. Деньги эти шли через так называемую «Тройку ландромат» - преступную схему, названную так в честь инвестиционной компании Рубена Варданяна «Тройка диалог».
Как предполагается, из России через «стиральную машину» Рубена Варданяна было выведено не менее 8,8 миллиарда долларов. Сначала Варданян использовал молдавские и прибалтийские банки, но с 2012-2013 года структуры «Тройки диалог» влились в «Сбербанк» и действовали уже в составе этой организации.
Отмытые миллиарды и новая реальность
Любопытно, что транзакциями, которые были причиной расследования в Германии, Федеральное ведомство уголовной полиции заинтересовалось в 2019 году уже после слияния «Тройки» и «Сбера». Информация о «ландромате» распространилась после ряда утечек документов в российских и зарубежных финансовых структурах, а также благодаря деятельности OCCRP – журналистского Центра по исследованию коррупции и организованной преступности.
Словом, Рубен Варданян лучше, чем кто-либо, разбирается в организации изощренных схем для финансирования того или иного вида преступной деятельности. Так что принятое, очевидно, на самом верху решение поставить российского миллиардера во главе стопроцентно политического проекта «Вернуть Карабах армянам», на первый взгляд, кажется логичным. Да вот только стоящие за Варданяном силы все еще пребывают в плену стереотипов своего «победоносного» прошлого и не способны осознать до конца новую реальность…