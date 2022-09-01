Ильхам Алиев: Мир никогда не будет таким, каким он был до февраля

«Трудно заранее предсказать, какой будет новая глобальная ситуация. Ясно только одно - мир уже никогда не будет таким, каким был до февраля. Мир изменился, и поток этих изменений зависит от факторов - сколько продлится война в Украине, чем закончится эта война, каков будет баланс сил в мире и, конечно же, в регионе?». Об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пленарном заседании 48-го международного форума в Черноббио.

Глава государства отметил, что как для независимой страны защита от внешних факторов будет для Азербайджана приоритетом.

«Потому что наши страны уже внутренне интегрировались. У нас есть единство для внутреннего развития нашей страны. Поэтому нас интересуют последствия нового глобального порядка для нашего региона, каковы будут позиции основных стран региона, чего мы добьемся в наших планах по достижению мира с Арменией, и каким будет будущее наших детей и новых поколений», - сказал Ильхам Алиев.

Президент подчеркнул, что Азербайджан контролирует ситуацию и будет действовать в соответствии со своей стратегией.

«В то же время мы не можем игнорировать тот факт, что мир меняется. Мы также видим полное нарушение международно-правовых норм. Эти международно-правовые нормы были нарушены и в нашем случае. Мы активно обращались к международному сообществу, пока наши территории находились под оккупацией. Резолюции Совета Безопасности ООН не выполнялись 27 лет. Сейчас мы наблюдаем нарушения международного права во многих других регионах. Мы видим, что некоторые страны думают, что могут игнорировать это, и им все равно. Итак, это совершенно новая ситуация. Каким будет новый миропорядок? Что будет с международными институтами, ООН? Будет ли она обновлена или появится другая организация? За все это несут ответственность те, кто в силах продвигать новые идеи в мире», - сказал глава государства.