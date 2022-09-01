Польша против въезда россиян на территорию Евросоюза
«Польша однозначно выступает за запрет на въезд россиян на территорию Евросоюза». Об этом заявил польским СМИ премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
По его словам, приезды россиян в Польшу сведены к минимуму.
«Польша принадлежит к тем странам, которые однозначно выступают за запрет въезда для россиян на территорию Европейского союза. Гуманитарные визы и дальше могут выдаваться, однако, не представляю себе такой ситуации, чтобы продолжалась война в Украине, а в то же время российские граждане могли бы въезжать на территорию Евросоюза так, будто ничего не произошло», - подчеркнул он.