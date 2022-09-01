В пятницу, 2 сентября, примерно в 15:00, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района, на государственной границе, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района, а также 2 военных транспортных средства, перевозивших обеспечение к этим позициям.

В результате были повреждены лобовые части и стекла автомобилей. Потерь среди наших военнослужащих нет.

В результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, противник был подавлен.