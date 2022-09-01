Силами МЧС в настоящее время продолжаются мероприятия по борьбе с лесными пожарами на территории Азербайджана.

Как сообщили haqqin.az в МЧС, пожар, возникший в районе села Шавго Астаринского района, удалось потушить благодаря принятым необходимым и неотложным мерам. В результате пожара сгорело около 2 гектаров кустарников и сухих деревьев. Прилегающие территории защищены от огня.

Кроме того, продолжаются мероприятия по тушению пожаров, возникших в направлении села Юхары Тала Загатальского района, села Тиканлы Габалинского района и села Баш Дашагыл Огузского района. Для тушения пожаров были развернуты силы МЧС, Лесохозяйственного центра Минэкологии, а также привлечены три вертолета.