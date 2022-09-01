В парламенте Казахстана предложили переименовать Нур-Султан в Астану

Депутатская группа «Жана Казахстан», состоящая из депутатов парламента Казахстана, предложила вернуть столице страны Нур-Султану старое название – «Астана». Об этом говорится в заявлении группы.

«Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы – «Астана», которое в свое время было предложено первым президентом», - говорится в тексте заявления.

По словам парламентариев, это решение будет учитывать вклад Нурсултана Назарбаева в становление и развитие главного города страны, а также будет отвечать запросам и ожиданиям граждан.

Напомним, столица Казахстана была переименована из Астаны в Нур-Султан в марте 2019 года.