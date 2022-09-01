Ильхам Алиев о потенциале Карабаха и Зангезура

«Инвестирование в возобновляемую энергию, в частности, учитывая большой потенциал данной отрасли, являлось нашим моральным обязательством. Мы уже оценили потенциал отраслей возобновляемой энергии в Азербайджане. Так, подтвержденный потенциал Каспия только в азербайджанском секторе составляет 157 гигаватт». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы в пятницу, 2 сентября, на 48-м международном форуме в Черноббио в Италии.

По словам главы государства, на освобожденных территориях – Карабахе и Зангезуре – потенциал ветряных, солнечных и гидроэнергетических станций превышает 10 гигаватт.

«Сегодня мы находимся уже на стадии развития этого важного потенциала. Могу вам сказать, что три ведущие компании из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Соединенного Королевства уже вкладывают инвестиции, они продолжат вложения в три энергетические станции, подлежащие обновлению. Общая мощность данных станций превышает 700 мегаватт. Это поможет нам в добыче дополнительного газа для экспорта, что усилит наш экспортный потенциал», - заявил президент Азербайджана.