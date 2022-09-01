Чавушоглу о расширении Европейского союза: Европа замкнулась в себе

«Процесс расширения Европейского союза отодвинут на второй план. Повестку формируют узкие политические интересы». Об этом заявил журналистам глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает «Анадолу».

Он отметил, что современный Евросоюз замкнулся в себе, и узкие политические интересы поглотили повестку расширения.

«Никто, к примеру, не может толком объяснить, почему Албания и Северная Македония так долго ожидают принятия в ЕС», – сказал он.

Чавушоглу также обратил внимание на то, что расширение Евросоюза некогда было одной из самых успешных политических инициатив сообщества.