Как сообщает со ссылкой на свои источники издание «Вестник Кавказа», Рубен Варданян встретился в Турции с группой турецких бизнесменов. На закрытой встрече в ресторане Ферие (расположен на Босфоре – ред.) Рубен Варданян признался в своем особом отношении к Турции и изъявил желание создать бизнес в этой стране.

За две недели до своего громкого переезда в Карабах российский миллиардер армянского происхождения Рубен Варданян находился в Турции.

После этого Рубен Варданян демонстративно отказался от российского гражданства и заявил, что переезжает на подконтрольные российским миротворцам азербайджанские территории и будет работать во имя развития Карабаха.

Haqqin.az уже писал о темной стороне бизнеса, которым Рубен Варданян сколотил свое огромное состояние. Несмотря на многочисленные махинации и операции по отмыванию денег, Варданяну каким-то чудом удалось избежать западных санкций.

Как известно, сегодня активную роль во введении западных санкций против российских олигархов играет Украина. Сообщается, что близкие к Варданяну люди в Киеве уже предупредили его об угрозе применения западных санкций.

Именно с этим связаны срочный отказ Варданяна от российского гражданства, попытки наладить деловые связи в Турции и переезд в Карабах.