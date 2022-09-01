Европейский союз готовит для Украины новый пакет помощи на 5 миллиардов евро. Кредитный пакет является частью более крупного пакета в 9 миллиардов евро, который был анонсирован еще в мае, передает Bloomberg.

Как рассказали изданию дипломаты Евросоюза, Еврокомиссия предложит кредитный пакет уже на следующей неделе.

«Эти деньги планируется предоставить Украине, чтобы она смогла покрыть неотложные расходы, включая заработную плату и льготы. Однако процесс передачи помощи замедлился из-за разногласий между Еврокомиссией и странами-членами ЕС. Германия, крупнейший донор, остается в разногласиях с комиссией, поскольку Берлин настаивает на предоставлении Украине безвозвратных грантов, утверждая, что более высокая сумма долга еще больше нанесет ущерб экономике, приближающейся к дефолту. Вместо этого исполнительная власть ЕС настаивала на предоставлении льготных кредитов, заимствованных на рынках, с более высокими гарантиями, предоставляемыми государствами-членами в случае дефолта украинской экономики», - пишет издание.