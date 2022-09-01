Евросоюз хочет выделить Украине 5 миллиардов, Венгрия против bloomberg
Европейский союз готовит для Украины новый пакет помощи на 5 миллиардов евро. Кредитный пакет является частью более крупного пакета в 9 миллиардов евро, который был анонсирован еще в мае, передает Bloomberg.
Как рассказали изданию дипломаты Евросоюза, Еврокомиссия предложит кредитный пакет уже на следующей неделе.
«Эти деньги планируется предоставить Украине, чтобы она смогла покрыть неотложные расходы, включая заработную плату и льготы. Однако процесс передачи помощи замедлился из-за разногласий между Еврокомиссией и странами-членами ЕС. Германия, крупнейший донор, остается в разногласиях с комиссией, поскольку Берлин настаивает на предоставлении Украине безвозвратных грантов, утверждая, что более высокая сумма долга еще больше нанесет ущерб экономике, приближающейся к дефолту. Вместо этого исполнительная власть ЕС настаивала на предоставлении льготных кредитов, заимствованных на рынках, с более высокими гарантиями, предоставляемыми государствами-членами в случае дефолта украинской экономики», - пишет издание.
Еврокомиссия подтвердила, что предложение о кредите в размере 5 миллиардов евро для Украины будет подано на следующей неделе.
«По словам дипломата ЕС, во время встречи только Венгрия воздержалась от поддержки решения, учитывая ее опасения по поводу распределения бремени. Представитель венгерского представительства в Брюсселе не сразу ответил на запрос о комментариях. Официальное одобрение предложения требует единогласия среди 27 национальных правительств», - говорится в статье американского издания.