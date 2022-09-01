В России арестовали бизнес-партнера Чубайса

С ходатайством об аресте задержанного накануне в Москве Наиля Губаева в Басманный райсуд обратился следователь Главного следственного управления Следственного комитета России.

В последнее время он являлся гендиректором «НеоТек» - «дочки» учрежденного «Роснано» «ЭЛВИС-НеоТек». Следствие вменяет Наилю Губаеву мошенничество в особо крупном размере.

Следствие полагает, что стоимость многих проектов сильно завышалась за счет включения в научно-исследовательские и производственные цепочки фирм-посредников, многие из которых были фиктивными и никаких работ в интересах «Роснано» не производили.

Одним из выгодоприобретателей от такого посредничества, по версии следствия, оказался Наиль Губаев, бывший подчиненный экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса.