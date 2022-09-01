Ильхам Алиев: «Армения приняла наши пять пунктов, главы МИД начнут переговоры по тексту документа»

«Взаимное признание территориальной целостности обеих стран, взаимный отказ от каких-либо территориальных претензий друг к другу, отказ от применения силы и угроз, делимитация границ и открытие коммуникаций». Об этом, отвечая на вопрос итальянских СМИ о пяти основных пунктах, переданных Азербайджаном Армении для нормализации отношений, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По словам главы государства, пять базовых принципов, предложенных Азербайджаном Армении, ранее были приняты премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Это было подтверждено еще раз два дня назад на нашей встрече в Брюсселе. Наши министры иностранных дел начнут переговоры по тексту соглашения на основе этих пяти принципов», - сказал Ильхам Алиев.