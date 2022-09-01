Еще один азербайджанец погиб в Украине
В военных действиях в Украине погиб военнослужащий украинской армии азербайджанского происхождения. Об этом заявил председатель Конгресса азербайджанцев города Кривого Рога Рамзи Рзаев.
Он отметил, что погибшим является гражданин Украины Рустам Алиев. Он был родом из Белоканского района Азербайджана.
Р.Алиев погиб в результате артиллерийского обстрела в районе Князовки в Херсонском направлении.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!