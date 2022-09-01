Байден просит у Конгресса почти $12 млрд для Украины
Президент США Джо Байден запросил $11,7 млрд на оказание военной и финансовой помощи Украине, говорится в обращении административно-бюджетного управления Белого дома к Конгрессу.
«Президент Байден ясно дал понять, что США намерены и впредь поддерживать народ Украины в защите своего суверенитета. Чтобы выполнить это обязательство и удовлетворить насущные потребности, мы запрашиваем $11,7 млрд на помощь в области безопасности и экономическую помощь в I квартале 2023 финансового года», — сказано в заявлении.