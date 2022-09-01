В Великобритании обнаружили новый штамм оспы обезьян

Медики Великобритании выявили единичный случай заражения человека новым штаммом оспы обезьян, пишет газета The Guardian со ссылкой на Агентство по безопасности в области здравоохранения страны.

По предварительной информации, инфицированный, который был доставлен в больницу Королевского университета Ливерпуля, недавно совершил поездку в одну из стран на западе Африки. В ведомстве отметили, что в данном случае речь идет о штамме, который не характерен для вспышки, наблюдаемой в Великобритании.

При этом, как заявило издание, из сообщения ведомства не до конца ясно, идет ли речь о действительно новом штамме оспы обезьян или же о том, который был известен ранее, но не встречался именно во время нынешнего всплеска заболеваемости.