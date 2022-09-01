Почему Израиль усилил удары по аэропортам Сирии?

Израиль усилил удары по сирийским аэропортам, чтобы помешать все более активному использованию Ираном воздушного транспорта для доставки вооружения своим союзникам в Сирии и Ливане, включая «Хезбаллу», сообщает Reuters.

Как отмечает издание, после возникших вследствие израильских ударов сложностей в наземных поставках своих грузов Иран посчитал авиационные поставки более надежным способом, к которому стал прибегать все чаще.

По словам источников в разведке, Израиль уже давно рассматривает усиление позиций Ирана в Сирии как угрозу национальной безопасности и расширяет масштабы своих ударов, чтобы сорвать использование Тегераном этого транспортного средства.