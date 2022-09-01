Почему Израиль усилил удары по аэропортам Сирии?
Израиль усилил удары по сирийским аэропортам, чтобы помешать все более активному использованию Ираном воздушного транспорта для доставки вооружения своим союзникам в Сирии и Ливане, включая «Хезбаллу», сообщает Reuters.
Как отмечает издание, после возникших вследствие израильских ударов сложностей в наземных поставках своих грузов Иран посчитал авиационные поставки более надежным способом, к которому стал прибегать все чаще.
По словам источников в разведке, Израиль уже давно рассматривает усиление позиций Ирана в Сирии как угрозу национальной безопасности и расширяет масштабы своих ударов, чтобы сорвать использование Тегераном этого транспортного средства.
Одна из последних атак, приписываемых Израилю, нанесла ущерб аэропорту Алеппо незадолго до прибытия туда самолета из Ирана.
Вскоре после этого был нанесен второй удар — уже по международному аэропорту в Дамаске. При этом было повреждено его оборудование. Это стало уже второй подобной атакой по дамасскому аэропорту за последние месяцы — в июне также приписываемая Израилю атака вывела из строя взлетно-посадочную полосу на две недели.