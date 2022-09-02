Мошенник обманул Ахмедова, а затем попытался убить его

После этого Рзаев решил убить Ахмедова, чтобы избавиться от долгов. Он отвез последнего в малолюдное место в поселке Забрат и дважды ударил ножом. Однако, добить свою жертву Рзаеву помешали прохожие. Преступник скрылся на своем автомобиле, рассчитывая, что Ахмедов скончается от полученных ранений. Однако мужчина выжил - его спасли врачи.

Как сообщает haqqın.az, Шахин Рзаев не смог вернуть деньги, полученные от своего знакомого Айдына Ахмедова, поэтому предложил последнему основать совместный бизнес - покупать автомобили и сдавать их в аренду. Однако Рзаев обманул Ахмедова и зарегистрировал купленные последними автомобили на свое имя по договору лизинга, а потом продал их.

Обвиняемый Шахин Рзаев признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. В своем заявлении он заявил, что познакомился с Айдыном Ахмедовым, когда продавал книги неподалеку от станции метро «28 мая». Бизнес не сложился, и в 2017 году он занял у Ахмедова 27 тысяч манатов под 10 процентов в месяц, чтобы поправить свои дела. Возможности вернуть долг у Рзаева не оказалось - он смог вернуть лишь 7 тысяч манатов, которые выручил от продажи своего автомобиля. Эти деньги смогли покрыть лишь часть процентных выплат.

Тогда Рзаев предложил своему кредитору основать совместный бизнес по сдаче в аренду автомобилей в службу такси. По его словам, это должно было обеспечить доход в 800-900 манатов в месяц и помочь вернуть долг. До этого Рзаев, по собственным словам, заплатил Ахмедову в целом 20 тысяч манатов, но эти деньги пошли на покрытие только процентной задолженности.

Когда Рзаев не смог выплатить долг, он решил продать автомобили, зарегистрированные на его имя Айдыном:

«Я был в очень плохом положении, я не мог погасить свой долг, нигде не мог найти денег. Продал машины и отдал деньги Айдыну. Я очень устал. Он угрожал мне, унижал меня. В следующий раз, когда он попросил денег, я сказал ему, что займу у знакомого и отдам ему. Я лгал. Мы с Айдыном поехали в поселок Забрат к автозаправке и вместе вышли из машины. Он спросил меня, когда приедет мой знакомый. Я вынул нож и ударил его. В это время подошли автослесари и охранник и разняли нас. Я быстро сел в машину и уехал. Не собирался убивать Айдына, я хотел его напугать».

«Все, что сказал Шахин, — ложь. Я купил 6 машин и отдал ему, чтобы тот погасил долг. Шахин продал машины и не дал мне ни маната. Его цель изначально состояла в том, чтобы обмануть. Прошу суд применить к обвиняемому самое строгое наказание», - сказал в свою очередь потерпевший Айдын Ахмедов, подчеркнув, что Рзаев всерьез намеревался его убить.

Решением суда Шахин Рзаев был приговорен к 15 годам колонии строгого режима.